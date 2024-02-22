В США арестован живший под чужой фамилией экс-совладелец банка «Открытие» Беляев

В Нью-Йорке правоохранителями взят под стражу бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев. Как сообщает Reuters со ссылкой на американский Минюст, после переезда за океан россиянин жил в США под фамилией Вольфсон.

Отмечается, вместе с Беляевым был задержан и некий Гэннон Бонд. Оба мужчин, как утверждают в Минфине, якобы оказывали содействие главе российского банка ВТБ Андрею Костину обходить антироссийские санкции. Об этом следует из сообщения Минюста.

«Двое сообщников, Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд, были арестованы в США по обвинению в помощи в уходе за имуществом в Колорадо стоимостью 12 миллионов долларов. При этом скрывая, что оно принадлежит Костину», — сообщает агентство.

Напомним, в отношении главы ВТБ Андрея Костина США ввели санкции еще 6 апреля 2018 года из-за «ситуации на Украине».