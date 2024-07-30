В США предложили Украине снизить призывной возраст до 18 лет

Бывший директор по европейским делам Совета по национальной безопасности США выступил с предложением, которое может повлиять на ход действий украинской стороны. По мнению Александра Виндмана, Киеву необходимо принять ряд «тяжелых решений», в том числе снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Эксперт считает, что данная мера позволит Вооруженным Силам Украины (ВСУ) нарастить боевой потенциал. Кроме того, он рекомендует Украине мобилизовать промышленность для производства военной техники, а также достичь наибольшей согласованности с западными партнерами.

По прогнозам Александра Виндмана, при условии реализации данных шагов, контрнаступление ВСУ может быть предпринято уже следующим летом.

Ранее эксперт Макс Слебода в одном из интервью заявил, что украинские солдаты все чаще отказываются вести активные боевые действия на передовой. По его словам, бойцов приходится силой отправлять на фронт.