В Ставрополе СК РФ проводит проверку по факту загоревшейся маршрутки с пассажирами
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В центре Ставрополя загорелась маршрутка с пассажирами. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, сообщает newstracker.ru.
Утром 21 июня на улице Лермонтова в Ставрополе загорелась маршрутка No55. На тот момент в транспортном средстве находилось 20 пассажиров. Люди успели вовремя эвакуироваться, пострадавших в результате пожара нет.
После случившегося происшествия Следственный комитет организовал проверку перевозчика. Необходимо выявить соответствие услуг предприятия требованиям безопасности. Также компанию проверит прокуратура Ставропольского края.