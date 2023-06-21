В Ставрополе СК РФ проводит проверку по факту загоревшейся маршрутки с пассажирами

В центре Ставрополя загорелась маршрутка с пассажирами. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, сообщает newstracker.ru .

Утром 21 июня на улице Лермонтова в Ставрополе загорелась маршрутка No55. На тот момент в транспортном средстве находилось 20 пассажиров. Люди успели вовремя эвакуироваться, пострадавших в результате пожара нет.

После случившегося происшествия Следственный комитет организовал проверку перевозчика. Необходимо выявить соответствие услуг предприятия требованиям безопасности. Также компанию проверит прокуратура Ставропольского края.