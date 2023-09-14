В столичном парке «Зарядье» выставлена скульптура подмосковного художника

Выпускник факультета декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Гжельского государственного университета преподает в муниципальной детской художественной школе. По словам Родиона, рисовать и лепить он полюбил с раннего детства. Прошел через живопись и графику, но в итоге остановился на скульптуре. Работы молодого художника есть в музеях Италии и Нидерландов.

Выставку в парке «Зарядье» Артамонов считает необычным опытом. Скульптура «Ветер» была создана благодаря вдохновению, которое привнесла в творчество его маленькая дочка.