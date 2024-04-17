В столице Чечни появится Путинский район

В Грозном был проведен опрос среди жителей Шейх-Мансуровского района о его преобразовании и присвоении имени президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба мэрии чеченской столицы.

В период с 3 по 5 апреля было опрошено 35 тысяч граждан, за присвоение району названия «Путинский» проголосовало 34705 человек, более 200 участников опроса предложили свои варианты названия.

Решением городской думы опрос признан состоявшимся.

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров провел совещание по ходу строительства многоквартирных домов в новом районе. Он отметил, что Путинский район должен стать одним из наиболее комфортных и востребованных в республике.