В субботу в Электростали пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

Жителей и гостей Электростали приглашают на благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. Он состоится уже в эту субботу, 16 сентября, в парке «Восточный». Начало в три часа дня.

На сцене выступят коллективы, которые уже стали популярными в восточных округах Московской области. Среди них группы: Ленивые рабочие, Меланхолия, Каберон, NIGHTSTORY, ТВОЕМОЕ и NETAYA.

Также в парке «Восточный» во время концерта организуют мобильный пункт для сбора гуманитарной помощи. В первую очередь принимают продукты длительного хранения: консервы, крупы, печенье.

Дополнительную информацию заранее можно получить по номеру телефона: 8 (496) 575-00-17, 8 (496) 575-43-39 или по электронной почте: elmolcentr@mail.ru