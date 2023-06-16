В Свердловской области дети заразились кишечной инфекцией
Фото: [©Вадим Жернов/РИА Новости]
В селе Курганово с 10 по 13 июня пятеро детей заразились норовирусом. Такую информацию предоставил Роспотребнадзор, сообщает tagilcity.ru.
Происшествие случилось в детском лагере. Всем заразившимся детям меньше 17 лет. Сообщается, что ребята находились в разных отрядах. Предполагается, что норовирус в учреждение привез кто-то из детей, приехавших на отдых. Дети могли заразиться во время дискотеки, которая проходила в лагере 6-8 июня.
Известно, что данная инфекция передается контактно-бытовым способом.
Напомним, что похожие случаи произошли в Нижегородской области. Там в двух организациях несколько отдыхающих детей получили отравление. Один подросток заразился стрептококковой инфекцией, после чего скончался.