В Сычевской школе Волоколамского округа прошла ярмарка народных ремесел

В Сычевской школе Волоколамского муниципального округа царила творческая атмосфера накануне праздничных выходных. Двадцать второго февраля учебное заведение превратилось в выставочный зал: здесь развернулась ярмарка ремесел, объединившая учеников, их родителей и педагогов. Школьные коридоры и классы украсили самодельные гирлянды и куклы, изготовленные детскими руками при поддержке старших наставников.

Эстафету праздника подхватил школьный музей, где для учениц седьмых классов провели специальный урок, посвященный женским ремеслам. Девочки не только узнали о старинных техниках вязания и вышивки, но и смогли прикоснуться к истории, попробовав себя в роли настоящих мастериц. Занятие получилось не просто познавательным, но и практичным: многие впервые держали в руках инструменты, которыми пользовались их прабабушки.

Кульминацией события стала выставка с говорящим названием «Рукам — работа, душе — праздник». Экспозиция удивила разнообразием: гости любовались живописными полотнами, вязаными изделиями с затейливыми узорами, авторскими куклами, словно сошедшими со страниц сказок, резными деревянными поделками, а также ароматными свечами и мылом ручной работы. Каждый экспонат дышал теплом и любовью, вложенными создателями.

Особый восторг вызвал мастер-класс для пятиклассников. Ребята окунулись в процесс изготовления масленичных сувениров и под чутким руководством наставников создали ярких и самобытных кукол. Эти маленькие шедевры станут отличным подарком к приближающемуся празднику проводов зимы и напоминанием о том, что народные традиции живы, пока их передают из рук в руки новому поколению.