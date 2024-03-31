В Татарстане суровая ревнивая супруга отрезала мужу половой орган

Как пишет издание KazanFirst со ссылкой на источник, инцидент произошел в городе Менделеевск Республики Татарстан. Там супруг признался жене в том, что изменил ей. Информация стала фатальной для его детородного органа.

Сообщается, что обиженная женщина не долго думая схватилась за нож и в порыве ревности отрезала своему неблаговерному половой член. Суровость жены усугубило еще и распитие алкогольных напитков.

«Приехавшие на место медики обнаружили пострадавшего без сознания от шока и боли. Источник уточнил, что женщина также была в шоке от того, что сделала, она несвязно разговаривала и не понимала, что происходит. Повсюду были следы крови», — приводится в публикации.

Произошедшим уже заинтересовались в полиции. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Мужчина находится на госпитализации.