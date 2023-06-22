В Татарстане вандалы разрушили стенд у входа в парк
Фото: [Егор Алеев/ТАСС]
В столице Республики Татарстан кто-то разгромил стенд, который находится у входа в Горькинско-Ометьевский лес, сообщает inkazan.ru.
Предположительно происшествие случилось днем 21 июня. Местные жители рассказывают, что утром минувшего дня все было нормально, последствия выходки вандалов горожане обнаружили только вечером. Пользователи соцсетей сообщают, что стенд с картой парка разрушен со стороны здания «Декатлон».
Жители Казани обратились к властям с просьбой размещать карты на металлических листах, а не на пластике.
Также недавно от рук вандалов недалеко от станции «Козья Слобода» пострадали уличные фонари. Городские власти планируют посчитать сумму ущерба, который вызвали действия неизвестных.