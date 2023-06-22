В Татарстане вандалы разрушили стенд у входа в парк

В столице Республики Татарстан кто-то разгромил стенд, который находится у входа в Горькинско-Ометьевский лес, сообщает inkazan.ru .

Предположительно происшествие случилось днем 21 июня. Местные жители рассказывают, что утром минувшего дня все было нормально, последствия выходки вандалов горожане обнаружили только вечером. Пользователи соцсетей сообщают, что стенд с картой парка разрушен со стороны здания «Декатлон».

Жители Казани обратились к властям с просьбой размещать карты на металлических листах, а не на пластике.

Также недавно от рук вандалов недалеко от станции «Козья Слобода» пострадали уличные фонари. Городские власти планируют посчитать сумму ущерба, который вызвали действия неизвестных.