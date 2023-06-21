В Татарстане водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Авиастроительном районе столицы Республики Татарстан водитель, управляющий «Опелем» сбил женщину, которая переходила дорогу в специально отведенном для этого месте, сообщает inkazan.ru .

Происшествие случилось утром 21 июня. Пострадавшая выжила, однако в результате аварии она получила травмы.

Пользователи социальных сетей отмечают, что данный пешеходный переход является очень опасным местом для людей, это связанно с большим потоком автомобилей, которые нарушают скоростной режим.

По словам представителей ГАИ источник сообщает, что пострадавшей оказалась 40-летняя женщина. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, медики диагностировали ушиб правой руки у жительницы Казани. Женщину доставили в медицинское учреждение.