В Татарстане водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Авиастроительном районе столицы Республики Татарстан водитель, управляющий «Опелем» сбил женщину, которая переходила дорогу в специально отведенном для этого месте, сообщает inkazan.ru.
Происшествие случилось утром 21 июня. Пострадавшая выжила, однако в результате аварии она получила травмы.
Пользователи социальных сетей отмечают, что данный пешеходный переход является очень опасным местом для людей, это связанно с большим потоком автомобилей, которые нарушают скоростной режим.
По словам представителей ГАИ источник сообщает, что пострадавшей оказалась 40-летняя женщина. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, медики диагностировали ушиб правой руки у жительницы Казани. Женщину доставили в медицинское учреждение.