В Тюмени спустя две недели отыскался мужчина, выигравший миллиард рублей в лотерею

В настоящее мужчина из Тюмени занят оформлением документов для получения выигрыша. В течение двух недель счастливого победителя не могли отыскать, так что местные жители уже начали сомневаться в его реальности.

Но в итоге мужчина сам обратился в лотерейный центр в Москве.

В «Столото» сообщили, что обладателями миллионных выигрышей стали 87 человек из разных регионов страны. На данный момент за деньгами обратились только 22 победителя.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович призвала всех участников игры проверить свои билеты. Впрочем, для получения выигрыша еще достаточно времени. Выигрышные билеты действительны в течение трех с половиной лет со дня проведения тиража.