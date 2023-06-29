В Тюмени три девушки 15-ти лет и младше вышли замуж в 2022 году
Фото: [pxhere.com]
В Тюмени три совсем юные девочки стали женами в прошлом году. Невестам было 15 лет и меньше, megatyumen.ru.
Источник также отмечает, что в Тобольске только одна девушка такого возраста пожелала вступить в брак.
Сообщается, что и среди представителей сильного пола есть отважные ребята. 16-летний юноша из Тюмени решил стать мужем.
Здесь же в 2022 году в законный брак вступили 17-летние граждане, среди них трое парней и восемь девушек.
Пожилые люди тоже могут удивлять и любить. За прошедший год 165 мужчин возрастом 60 лет и старше стали мужьями, а 114 женщин такого же возраста - женами.