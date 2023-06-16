В Тюмени задержана группа людей при попытке сбыта крупной партии наркотиков

Тюменские сотрудники ФСБ пресекли канал распространения запрещенных веществ, с которым связаны несколько регионов страны. Специалисты выявили, что в деле замешана целая преступная группировка, которая работала по предварительному сговору, Megatyumen.ru .

В управлении ФСБ РФ по региону сообщили, что преступники были пойманы с поличным в Тюмени. Злоумышленники готовились к сбыту очередной партии наркотиков. В данный момент деятельность группировки пресечена.

Кроме того, сейчас проводится дальнейшая работа, с целью выявления других возможных участников незаконной деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.