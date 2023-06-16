В Тюменской области человек погиб, попав под поезд

В Тюменской области минувшей ночью произошло происшествие с участием пешехода и поезда. Около полуночи недалеко от станции Заводоуковская насмерть был сбит поездом 58-летний мужчина, сообщает nashgorod.ru .

Сообщается, что местный житель был пьян, когда попытался перейти железнодорожные пути в непредназначенном для этого месте.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Недавно источник сообщал, что в начале текущего месяца еще на одной станции в Тюменской области в ДТП с поездом 57-летняя женщина. Пострадавшая выжила, но получила травмы, с которыми ее доставили в медицинское учреждение.