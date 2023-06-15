В Тюменской области мужчина сделал замечание в кафе и остался без глаза

Инцидент случился в феврале текущего года. Между двумя мужчинами разгорелся конфликт из-за того, что один из них попросил не курить в помещении кафе.

По словам подсудимого, ему не понравился тон замечания, поэтому он принял решение сходить домой за ножом. После этого мужчина вернулся в кафе и в разгар конфликта нанес потерпевшему удар в глаз режущим предметом.

Свою вину в ходе судебного заседания ялуторовчанин признал. Ему назначено шесть лет лишения свободы. Также он обязан выплатить 1 миллион рублей потерпевшему за причиненный моральный вред.