В Тюменской области мужчина сделал замечание в кафе и остался без глаза
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
В Тюменской области мужчина выколол глаз другому посетителю кафе из-за замечания. Виновного приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает nashgorod.ru.
Инцидент случился в феврале текущего года. Между двумя мужчинами разгорелся конфликт из-за того, что один из них попросил не курить в помещении кафе.
По словам подсудимого, ему не понравился тон замечания, поэтому он принял решение сходить домой за ножом. После этого мужчина вернулся в кафе и в разгар конфликта нанес потерпевшему удар в глаз режущим предметом.
Свою вину в ходе судебного заседания ялуторовчанин признал. Ему назначено шесть лет лишения свободы. Также он обязан выплатить 1 миллион рублей потерпевшему за причиненный моральный вред.