В Тольятти считавшийся погибшим мужчина 15 лет прожил в канализации

В Тольятти мужчина из Ульяновска прожил 15 лет в канализации, когда его семья считала мужчину погибшим.Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что ульяновский блогер в течение двух часов нашел родственников бездомного.

По словам сестры мужчины, именно тогда от него ушла жена, и с горя тот ушел в запой, а потом пропал. Изначально родственники его искали, а позже стали считать погибшим.

Добавляется, что сестра обещала забрать его к себе, но позже перестала выходить на связь.

Уточняется, что на данный момент мужчину планируют пристроить в приют, при этом от него не пахнет алкоголем.