В тоннеле, который соединяет правый и левый берега Волги, продолжается капремонт

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров совместно с муниципальными депутатами, представителями Общественной палаты и Совета директоров градообразующих предприятий проверили ход работ в тоннеле под Шлюзом №1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Увидели, что работа ведется, людей достаточно, материалы есть. Представитель компании-подрядчика рассказал, что трудятся в две смены. Это радует», - подчеркнул Максим Тихомиров.

Отмечается, что одной из ближайших важных задач является перекладка линии электропередач, которые задействованы в работе шлюза и нужны для навигации. В ходе ее выполнения станет понятно, когда можно будет ввести тоннель в эксплуатацию и запустить движение.

Примечательно, что исторический облик объекта будет сохранен, а конструктивные качества - улучшены, поскольку применяются современные технологии. Кроме того, будет добавлена архитектурная подсветка.

«Договорились, что продолжим приезжать на площадку. Со своей стороны сделаем все необходимое для того, чтобы процесс не затягивался и еще одна дорога, соединяющая правый и левый берега Волги в Дубне, открылась», - заключил глава городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что почти две тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года.