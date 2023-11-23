«В тот день мы шли на дембель»: ВСУ уничтожили половину российской ДРГ

Нацистские подразделения продолжают активно работать в Донбассе. Им противостоят российские диверсанты. Боец СВО Виктор Р. работает снайпером и входит в диверсионно-разведывательную группу. Недавно он потерял часть своего отряда после стычки с «азовцами»*.

Как сказал Виктор, задачей ДРГ является найти другую группу диверсантов и уничтожить ее. Разведгруппа нашего собеседника шестого октября вышла на батальон «Азов» и выполнила свои задачи, после чего нацисты решили отомстить.

«Они на нас открыли охоту. На позициях обстрелять нас было невозможно. Поэтому спустя два дня, когда мы покинули окопы и шли на эвакуацию ночью, они отработали по нам в чистом поле. Представьте: темнота, ливень, и со всех сторон летят мины», — вспомнил ночь восьмого октября стрелок СВО.

Обстрел начался в час ночи в полукилометре от позиций российских солдат. Украинцы вели огонь из 80-мм и 120-мм минометов, кидали бесшумные мины «польки». Снаряды летели со всех сторон, отступать было некуда, укрыться негде. Виктор рассказал, что бойцы лежали в грязи под дождем, молясь, чтобы им повезло, и не прилетело рядом.

«Нас было шестеро. Спустя два часа обстрела двоих убило, трое раненых. Я один остался цел. Один из ребят прикрыл меня собой, получив осколок в позвоночник. Потом приехала группа эвакуации, которая вытащила пострадавших. В тот день мы шли на дембель», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

У Виктора закончился контракт, дома его встретили жена и двое детей. Супруга и слышать не желает о возвращении мужа на фронт. Но, несмотря на пережитое, мужчина планирует вернуться назад. Он хочет вступить в секретное подразделение ФСБ.

«Настоящему солдату всегда есть и будет, чем рисковать», — считает Виктор.

Ранее мы писали, как украинская снайперша убила молодого спецназовца из Куйбышева.

* Организация, признанная террористической на территории России