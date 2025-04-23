В центральной библиотеке Красногорска провели патриотическую акцию «Красногорск – часть героической истории Москвы»

В рамках межшкольного библиотечного марафона, посвященного Дню Победы под названием «Мы помним, мы гордимся», Центральная библиотека организовала патриотическую акцию для подростков, рассказывающую о роли Красногорска в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие школьники из школ №10 и №18.

Участникам рассказали о самоотверженном вкладе жителей Красногорска в общее дело победы, о том, как с первых дней войны они отправлялись на фронт. На территории округа были сформированы подразделения народного ополчения и истребительные отряды, действовал партизанский отряд. Предприятия перепрофилировали производство для обеспечения армии всем необходимым. Слова «Все для фронта, все для Победы!» стали жизненным кредо миллионов людей на долгие годы. Бесчисленные трудовые подвиги совершали жители, работая на военных заводах.

Особое значение в истории имеет подвиг жителей деревень Козино и Нефедьево, которые в декабре 1941 года стойко защищали последний рубеж обороны Москвы на Волоколамском направлении, не позволив врагу продвинуться дальше.

Мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у молодого поколения, регулярно проводятся в библиотеках округа.