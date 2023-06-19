В центре Екатеринбурга гуляла полуголая невеста

В минувшие выходные, 17 июня, в центре столицы Свердловской области гуляла девушка, в нижнем белье и свадебной фате, tagilcity.ru .

Жители Екатеринбурга заметили необычную съемку прямо в центре города. Фотосессия проходила на улице 8 Марта. Моделью была девушка, которая была одета только в нижнее белье, чулки и фату. Позже фотограф Софья прокомментировала ситуацию. Девушки решили провести нестандартную съемку опираясь на новые тренды и эксперименты иностранных брендов.

Фотограф считает, что есть аудитория, которая оценила креативных подход и итог работы. Также специалист отмечает, что модель волновалась во время съемки. На фотосессии с ней присутствовал ее молодой человек.