В турецкой провинции произошло землетрясение

О землетрясении, произошедшем в провинции Конья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Как рассказали сейсмологи, магнитуда этого землетрясения составила примерно 5,0, по другим данным - 5,1. Примечательно, что область, в которой произошло стихийное бедствие, находится в самом центре страны.

Эксперты выяснили, что очаг землетрясения находился на глубине больше семи километров. Также известно, что эпицентр оказался расположен в районе Сельчуклу. О последствиях этого землетрясения и пострадавших власти пока не сообщали