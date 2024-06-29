В Турции погибла российская сотрудница АЭС в автоаварии с 35 пострадавшими

Как пишет газета Hurriyet, трагедия произошла в субботу утром, 29 июня, в турецком уезде Силифке.Там перевозивший сотрудников возводимой Россией в Турции атомной электростанции «Аккую» служебный автобус протаранил легковой автомобиль.

Сообщается,что в результате столкновения погибли два человека, среди которых есть и работавшая на АЗС компании гражданка России. Еще 35 человек получили травмы и госпитализированы.

«Выезжая с этой полосы, автомобиль с номерным знаком 27 R 2950, которым управлял водитель, работающий на АЭС „Аккую“, врезался в служебный автомобиль с номерным знаком 31 AIM 470, которым управлял водитель, перевозивший работников АЭС», — пишут авторы газеты.

Сейчас на месте работают оперативные службы, выясняя все причины трагедии. Российское посольство уже в курсе произошедшего и пытается связаться с родными погибшей россиянки.

Напомним, «Аккую» является первой АЭС в Турции в четыре энергоблока, строительством которой занимается дочерняя компания «Росатома». Ее планируется ввести в эксплуатацию в начале 2025 года.