В Тувалу конституционно закрепили существование государства, если оно уйдет под воду

Крошечное тихоокеанское государство Тувалу закрепило в конституции положение, что оно продолжит существовать, даже если уйдет под воду из-за повышения уровня океана, сообщает новозеландское радио RNZ.

Глава МИД Тувалу Саймон Кофе заявил, что государство – это «больше, чем нечто физическое». Ранее он предложил создать виртуальную копию Тувалу.

С этой идеей Кофе выступил на саммите COP27, посвященном вопросам изменения климата, стоя по колено в воде.

На островах Тувалу проживают около 12 тысяч человек. Специфика этих островов в том, что они практически плоские, здесь нет возвышенностей и рек.