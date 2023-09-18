В Тувалу конституционно закрепили существование государства, если оно уйдет под воду
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Крошечное тихоокеанское государство Тувалу закрепило в конституции положение, что оно продолжит существовать, даже если уйдет под воду из-за повышения уровня океана, сообщает новозеландское радио RNZ.
Глава МИД Тувалу Саймон Кофе заявил, что государство – это «больше, чем нечто физическое». Ранее он предложил создать виртуальную копию Тувалу.
С этой идеей Кофе выступил на саммите COP27, посвященном вопросам изменения климата, стоя по колено в воде.
На островах Тувалу проживают около 12 тысяч человек. Специфика этих островов в том, что они практически плоские, здесь нет возвышенностей и рек.