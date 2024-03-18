В учреждениях УФСИН в Подмосковье прошли выборы президента России

Накануне в учреждениях УФСИН Подмосковья состоялись выборы президента. Свое избирательное право реализовали свыше трех тысяч подозреваемых и обвиняемых, которые в настоящее время находятся под стражей.

Голосование в таких учреждениях проводилось на одиннадцати стационарных временных избирательных участках, кроме того, состоялось одно выездное голосование, сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.

«В электоральном процессе также участвовали лица, состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ. Они могли выбрать удобную для себя форму участия в выборах», — говорится в сообщении.

На выборах в местах принудительного содержания работали одиннадцать наблюдателей. Также беспрепятственный доступ на голосование был обеспечен для сотрудников аккредитованных СМИ.

Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ] Фото: [ пресс-служба УФСИН России по Московской области ]

Так, организацию голосования в ПФРСИ при ИК-1 в поселке Новое Гришино проверила Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская. По ее словам, голосование в учреждении прошло с соблюдением требований Центральной избирательной комиссии России.

Избирательный участок в СИЗО-5 в Кашире посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов, а также член ОНК МО Александр Кумохин. За ходом голосования они наблюдали вместе с начальником УФСИН России по Московской области генерал-майором внутренней службы Александром Ветровым.

Также голосование прошло в Исправительном центре № 1 в Кашире. Там пять человек впервые реализовали свое избирательное право. Проголосовавшим вручили памятные подарки.