В Удмуртии горит склад на площади тысяча квадратных метров

Как сообщает пресс-служба МЧС России, пожар вспыхнул в районе полуночи в четверг, 11 апреля, в Ижевске в складском помещении. Огонь распространился быстро и в настоящее время охватил площадь в 1000 квадратных метров.

Информации о пострадавших в ходе возгорания пока не приводится. Причины пожара не установлены. 36 человек смогли эвакуироваться самостоятельно из горящего строения до прибытия спасателей.

«В Удмуртии ликвидируют крупный пожар в складском здании. Сообщение о пожаре поступило по адресу г. Ижевск, ул. Пойма, 49 в МЧС по Республики Удмуртия... Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Тушение осложняет сложная планировка здания», — говорится в сообщении экстренных служб.

Отмечается, что в горящем здании склада, предположительно, находится один человек может находиться в здании. С огнем пытаются справиться около 80 человек личного состава МЧС и 27 единиц специальной техники.

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