В Удмуртской Республике простились с павшим в зоне СВО воином

В Удмуртской Республики прошли похороны местного жителя, который героически погиб, защищая Родину в зоне специальной военной операции. Похоронная процессия состоялась со всеми военными почестями. Уроженец деревни Средний Постол Алексей Кузнецов служил в звании ефрейтора. Его жизнь трагически оборвалась во время выполнения боевых задач.

Алексей Кузнецов на фронте проявил героизм и отвагу, бойцу посмертно присвоен Орден Мужества.

Проститься с воином приехал и глава Завьяловского района Константин Русинов. Он отметил, что Алексей до последнего выполнял свой воинский и гражданский долг, боец отдал свою жизнь ради мирного будущего своей страны. Также Русинов подчеркнул, что граждане должны помнить и чтить павшего защитника Отечества.