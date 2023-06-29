В Удмуртской Республике простились с павшим в зоне СВО воином
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В Завьяловском районе Удмуртии в последний путь проводили погибшего в ходе спецоперации Алексея Кузнецова, сообщает udm-info.ru.
В Удмуртской Республики прошли похороны местного жителя, который героически погиб, защищая Родину в зоне специальной военной операции. Похоронная процессия состоялась со всеми военными почестями. Уроженец деревни Средний Постол Алексей Кузнецов служил в звании ефрейтора. Его жизнь трагически оборвалась во время выполнения боевых задач.
Алексей Кузнецов на фронте проявил героизм и отвагу, бойцу посмертно присвоен Орден Мужества.
Проститься с воином приехал и глава Завьяловского района Константин Русинов. Он отметил, что Алексей до последнего выполнял свой воинский и гражданский долг, боец отдал свою жизнь ради мирного будущего своей страны. Также Русинов подчеркнул, что граждане должны помнить и чтить павшего защитника Отечества.