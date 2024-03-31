В Уфе полсотни полицейских вторые сутки не могут найти двух пропавших странным образом подростков

Как передает Baza, накануне в субботу, 30 марта, 13-летний Паша и 14-летний Дамир отправились гулять, обманув родителей, что просто встретятся с друзьями.

На деле же, захватив с собой два рюкзака, подростки отправились в лес неподалеку от детского лагеря «Чайка» и пропали без вести. Домой мальчики не вернулись до сих пор, на связь не выходят вторые сутки.

«Полиция начала розыск подростков. В нем участвуют 45 сотрудников полиции и сотня волонтеров. Спасатели МЧС прочесывают реку», — приводится в публикации.

В ходе поисков около реки Белой были обнаружены два рюкзака с едой и туристическими сидушками, но и только. Подростки как в воду канули. Поиски продолжаются.