В Уфе впервые проголосовали получившие паспорт гражданина РФ иностранные студенты

В столице Башкирии во второй день президентских выборов впервые проголосовали студенты-иностранцы, получившие паспорт гражданина РФ. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что иностранцы имеют такие же избирательные права, как и прочие граждане РФ.

Добавляется, что в Уфе присутствовали международные наблюдатели из Шри-Ланки, Индонезии, Болгарии, Молдавии, высоко оценившие работу избирательных участков в республике.

По словам студентов-иностранцев, они участием в выборах определяют будущее нашей страны.