Разыскиваемый на Украине журналист из США Гонсало Лира, занимавшийся объективным освещением проводимой Россией СВО, найден мертвым в украинской тюрьме.

Как пишут украинские СМИ, причина смерти их американского коллеги — постоянная критика политики президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как рассказал отец Лиры, украинская СБУ неоднократно похищала егог сына. При этом, американская дипмиссия в Киеве предпочитала не замечать творившихся бесчинств с гражданином США.

«Его пытали, вымогали, держали в изоляции восьми месяцев и 11 дней, а посольство США ничего не сделало, чтобы помочь моему сыну», — пишет отец журналиста.

Ранее сообщалось, что Совет нацбезопасности США провел многочасовое совещание по оказанию дополнительной помощи Украине.