В Венесуэле скончался самый старый мужчина в мире

Хуан Висенте Перес Мора, который был включен в книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина в мире, умер на 115-м году жизни. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро. Его слова привел ТАСС .

Долгожитель родился и жил в городе Эль-Кобре. Еще два года назад он был зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса, как самый долгоживущий на данный момент мужчина. Сам Перес Мора объяснял свою продолжительность жизни регулярной работой, качественным отдыхом и ежедневным стаканом бренди.

«Умер в возрасте 114 лет. Я обнимаю его семью и выражаю соболезнования всем жителям города Эль-Кобре», - указал Мадуро.

Хуан Висенте Перес Мора родился в мае 1909 года, он не дотянул до своего 115-го дня рождения неполных два месяца. В последнее время он обитал на ферме. За всю его жизнь у него появилось 11 детей. Ориентировочной причиной смерти назвали респираторные осложнения.