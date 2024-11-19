В ветеранской организации Балашихи создадут новое направление для участников СВО

«Пока ветеранов не очень много, но закончится СВО, их будет достаточно, поэтому было принято решение в ветеранской организации городского округа Балашиха создать отдельное направление для участников специальной военной операции. Мы планируем, что эту секцию возглавит один из участников СВО, который будет собирать вокруг себя бойцов СВО и оказывать им помощь и содействие. А мы будем курировать и помогать, общими усилиями будем делать все необходимое для того, чтобы оказать всяческую помощь — и юридическую и материальную», — сказал Сергей Лысюк.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Сергея Лысюка избрали председателем городской общественной организации ветеранов в сентябре 2023 года. Здесь оказывается помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных войн и конфликтов, а также ведется активная работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Сергей Лысюк является одним из основателей центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» на Кучинском шоссе. Уже более 25 лет его инструкторы обучают детей и взрослых военному делу, повышают квалификацию охранников, телохранителей и бойцов специальных подразделений. Также они проводят занятия с действующими военнослужащими и добровольцами, готовящимися к отправке в зону СВО из Московского областного центра отбора военнослужащих на службу по контракту, который находится на Восточном шоссе в Балашихе.