В ветеранской организации Балашихи создадут новое направление для участников СВО
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В ходе рабочей встречи глава Балашихи Сергей Юров, заместитель главы Балашихи Михаил Объедков и Герой России, почетный гражданин Московской области, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь», председатель городской общественной организации ветеранов Сергей Лысюк обсудили оказание помощи ветеранам специальной военной операции.
«Пока ветеранов не очень много, но закончится СВО, их будет достаточно, поэтому было принято решение в ветеранской организации городского округа Балашиха создать отдельное направление для участников специальной военной операции. Мы планируем, что эту секцию возглавит один из участников СВО, который будет собирать вокруг себя бойцов СВО и оказывать им помощь и содействие. А мы будем курировать и помогать, общими усилиями будем делать все необходимое для того, чтобы оказать всяческую помощь — и юридическую и материальную», — сказал Сергей Лысюк.
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Сергея Лысюка избрали председателем городской общественной организации ветеранов в сентябре 2023 года. Здесь оказывается помощь ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных войн и конфликтов, а также ведется активная работа по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Сергей Лысюк является одним из основателей центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь» на Кучинском шоссе. Уже более 25 лет его инструкторы обучают детей и взрослых военному делу, повышают квалификацию охранников, телохранителей и бойцов специальных подразделений. Также они проводят занятия с действующими военнослужащими и добровольцами, готовящимися к отправке в зону СВО из Московского областного центра отбора военнослужащих на службу по контракту, который находится на Восточном шоссе в Балашихе.