В Волгограде от взрыва взлетела на воздух насосная станция, погибли два человека

В Волгограде на насосной станции взорвался газ, проинформировала в субботу, 6 июня, пресс-служба областного главка МЧС. Инцидент произошел в Красноармейском районе.

Сообщается, что сначала произошел сильный хлопок. Во время взрыва на станции находились восемь работников предприятия. Как сообщили в МЧС, три человека пострадали. Позже Shot опубликовал данные о двух погибших.

«Поступила информация, <…> что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции», — уточнили в пресс-службе МЧС.

В компании концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, в свою очередь, сообщили, что, по предварительной информации, версия о внешнем воздействии на насосную станцию исключается. Про факту произошедшего возбуждено уголовное дело.