В Волгоградской области нашли тело мужчины в противогазе

Следственный комитет Волгоградской области начал проверку по факту обнаружения тела 33-летнего мужчины в его собственной квартире. Волжанин смерть наступила в результате отправления бытовым газом. Известно, что происшествие не было случайностью, сообщает novostivolgograda.ru .

Труп мужчины был найден спустя день после смерти в одной из квартир в городе-спутнике Волгограда. Знакомые погибшего сообщают, что он находился в нестабильном эмоциональном состоянии в последнее время.

Перед смертью мужчина отправил прощальное сообщение на телефон бывшей жене, она и нашла тело.

По информации источника, в момент кончины волжанин находился в противогазе. Правоохранительные органы обнаружили в квартире баллон с газом и шланг. По словам погибшего, которые он написал в предсмертной записке, мужчина устал жить.

Смерть жителя Волгоградской области для его близких не стала неожиданностью. Они отмечают, что мужчина делился с ними депрессивными мыслями.