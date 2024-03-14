В Воскресенской больнице начали проводить операции с помощью робота

Специалисты Воскресенской больницы начали проводить операции с помощью робот-ассистированной системы Да Винчи. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Ранее робот Да Винчи использовался только в МОНИИАГ. Теперь система доступна врачам Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки, который с прошлого года работает в Воскресенске.

Аппарат состоит из пульта с джойстиками (за ним работает медик) и самого робота. С помощью камеры врач видит изображение органа, на котором проводится операция, и управляет роботом. Использование робота позволяет оперировать с высокой точностью, с минимальными разрезами и в условиях малого доступа.

С использованием робота можно будет оказывать помощь пациентам, которых ранее было невозможно прооперировать с применением видеоэндоскопов, — к примеру, пациентов с ожирением. В планах больницы — расширить применение робота. Так, обучение на новом оборудовании прошли уже урологи и гинекологи.