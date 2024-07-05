В выходные выездные бригады врачей будут работать в парках 32 округов Подмосковья

В выходные дни в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» выездные бригады медиков будут проводить осмотры в парках 32 муниципалитетов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Акция реализуется в регионе уже третий год и пользуется популярностью у жителей.

Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, нужно будет взять с собой на прогулку полис ОМС и паспорт. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете на сайте «Здоровье».

Если в ходе медосмотра станет понятно, что пациенту требуется более углубленное обследование, он получит соответствующее направление.

Подробная информация о местах работы медицинских бригад представлена на сайте областного Минздрава.