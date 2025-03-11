В ЖК «Квартал Строгино» округа Красногорск продолжается строительство вместительного детсада

В настоящее время бригады рабочих продолжают работать с монолитным каркасом здания. Он готов на 70%. Уже через несколько месяцев специалисты приступят к укладке стен и внутренних перегородок. Общую готовность детсада оценивают в 24%. Этого достаточно, чтобы в будущем сдать и ввести в эксплуатацию объект одновременно с жилым корпусом №1.

Этот детский сад в ЖК «Квартал Строгино» является трехэтажным. Его площадь около 2,5 тыс. кв. метров, где разместят все необходимое для воспитанников и сотрудников учреждения. Здесь оборудуют зал для занятий физкультурой, просторное помещение для утренников и музыкальных мероприятий, класс для детского творчества, кабинеты для медика и логопеда, пищеблоки и многое другое. Предусмотрели место для хранения колясок и поста охраны. На огороженной территории здания также будет пять детских площадок с разными игровыми элементами.

Напомним, что детский сад не единственный объект, планируемый в рамках развития ЖК «Квартал Строгино». Здесь также построят четыре жилых корпуса, поликлинику, школу на 1100 мест и два детсада вместимостью до 425 мест. Жилые здания намерены ввести в эксплуатацию одновременно с социально значимы учреждениями.