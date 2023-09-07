Как сообщает издание «Утро.ру» , Лайма Вайкуле сделала новое громкое заявление, призывав к боевым действиям на территории России. После начала СВО она стала настоящей русофобкой, несмотря на то, что раньше была очень уважаема российской публикой.

Артистка Лайма Вайкуле вновь стала объектом обсуждения, призвав к началу боевых действий на территории России. Ее уверенные заявления оказались шокирующими для многих. Звезда, выразив свою твердую позицию, утверждает, что боевые действия должны развернуться именно в российском государстве.

Певица также обратилась к президенту страны, Владимиру Путину, с призывом отказаться от ведения специальной военной операции (СВО).

Эти высказывания Лаймы Вайкуле вызвали гнев среди обычных людей, подняли множество вопросов и вызывали живое обсуждение. В прочем, возможно, это планировалось для подогрева интереса к своей персоне.