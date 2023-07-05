Вандал, нацарапавший надпись на Колизее, оправдал поступок незнанием возраста памятника

По результатам своего поступка он написал письмо в мэрию и прокуратуру Рима, в котором заявил, что ничего не знал об истории этого сооружения и его древности.

Житель Великобритании болгарского происхождения посетил Италию. В Риме во время посещения Колизея он нацарапал ключом на кирпичной стене свое имя, и имя своей девушки. Этот эпизод даже попал на видео, которое затем разошлось по сети. Вандал успел вернуться домой, и только там его разыскали правоохранители.

Он написал покаянное письмо, в котором сожалеет о своем поступке и приносит искренние извинения. Цитаты из этого письма привела римская газета il Messaggero.

«С глубочайшим смущением признаюсь, что я узнал о древности памятника только после того, что, к сожалению, произошло», - указал он в письме.

Теперь мужчине грозит солидный штраф и лишение свободы. Эта история сильно нашумела в Италии, наказания виновного требуют как политики, так и простые итальянцы.