Важный гуманитарный груз отправили на фронт волонтеры из Электростали

«Наши волонтеры активно работают в пункте сбора гуманитарной помощи. Туда приходят родители бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, их друзья и жители города. По запросам собираются посылки нашим землякам и доставляются ребятам на фронт», – сообщили в администрации муниципалитета.

В посылки волонтеры кладут и продукты долгого хранения, теплые вещи, а также технику, приобретенную по запросу. Специально для бойцов мастерят маскировочные сети.

«Встречаются и совсем трогательные истории. Так, 87-летняя Александра Николаевна из Чувашии передала шерстяные носки для наших военнослужащих. Бабушка молится о каждом бойце и надеется, что носки будут греть в холодные дни, напоминая о том, что все мы ждем ребят домой», – рассказали в администрации городского округа Электросталь.

Всех, кто хочет помочь нашим бойцам, всегда ждут в Культурном центре «Октябрь» (пр-т Ленина, дом 32А) во вторник и четверг с 17:00 до 19:00, а также в воскресенье с 11:00 до 13:00.

Телефон для связи: 8 (929) 522-14-22.

Отметим, что волонтеры из Электростали поддерживают ребят на передовой с самого начала специальной военной операции.