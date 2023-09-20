Вбивала в землю, чтобы лучше стоял: жительница ДНР смогла «приручить» старинный снаряд

На новых территориях уже второй год идут боевые действия. Для местных жителей постоянные обстрелы стали привычными, но иногда до сих пор некоторые не могут распознать опасность. Российские военнослужащие приходят на помощь.

Боец Андрей И. рассказал нашему корреспонденту, как в населенных пунктах солдаты изо всех сил помогают местным жителям.

«Про то, как украинские ракеты ударяют по домам мирных людей, слышали все. Не раз были истории, когда из-под завалов приходилось доставать женщин и детей. Бывало, начинался пожар и приходилось помогать огнеборцам. Это уже просто будни. На них мы не обращаем внимания, хотя нас, конечно, каждый раз благодарят», — замечает Андрей.

Но был случай, который И. и его товарищи запомнили надолго. Однажды солдаты пришли к пожилой горожанке. Она жила совсем одна в частном доме. Топить печку и носить воду женщине было трудно, поэтому она позвала на помощь российских бойцов, которые на тот момент расквартировались неподалеку.

«Мы ей помогли: напилили бревен, привезли к ней и нарубили — хватит на зиму. Натаскали воды, насколько позволяли емкости. Она повела нас на огород, сорвать кое-что и дать нам в благодарность. Мы огляделись вокруг и обомлели», — вспоминает наш собеседник, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бойцы увидели, что дырка в заборе прикрыта необычным предметом. По словам хозяйки, это была «просто железяка», которой она много лет забивала щель. Иногда железка падала, а бабуля вбивала ее в землю, чтоб лучше стояла.

«Мы были в шоке, потому что это был несдетонировавший снаряд времен Второй Мировой, советский 76-мм заряд от полковой пушки. Не очень большой, но потенциально опасный: ржавый, но невредимый», — удивляется солдат.

Конечно, в огород опешившей горожанки вызвали взрывотехников, которые аккуратно извлекли снаряд и позже его утилизировали. Женщине же пришлось искать другую заслонку, которая бы не давала сбежать с участка ее курам.

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