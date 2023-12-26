Ведьмы летают: вот почему на Евстратия 26 декабря нельзя открывать дверь незнакомцам

Православная церковь 26 декабря вспоминает святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария. В народе день называют Евстратиевым или Ведьмиными посиделками, потому что считается, что в это время ведьмы летают на своих метлах и вызывают снежные бури.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и что делать категорически запрещено. По ее словам, все еще продолжается Рождественский пост, поэтому по-прежнему принято придерживаться ограничений в еде.

«Наши предки верили, что 26 декабря можно случайно встретиться с нечистой силой, поэтому было не принято открывать дверь незнакомцам, а уж тем более приглашать их в дом», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если нашли что-то на дороге — не берите, продолжила ясновидящая, ведь считается, что в этот день можно подобрать переклад — вещь, которая принесет болезни и несчастья.

«На Евстратия наши предки традиционно ходили в баню. Они верили, что, посидев в парилке, можно распрощаться с простудами на весь год. Также на Евстратия запрещено ругаться, если не хотите на весь год утратить взаимопонимание со своими близкими», — пояснила Мишина.

Несмотря на строгие ограничения, можно испечь постный пирог с ягодами и посидеть вечером за чаепитием всей семьей. Такие вечера очень укрепляют семейные отношения, заключила собеседница издания.

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