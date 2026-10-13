Вердикт вступил в силу: депутат Бойченко окончательно потерял кресло в парламенте

Пермский краевой суд признал законным решение первой инстанции о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва Александра Бойченко. В ходе прокурорской проверки было установлено, что парламентарий, работая на постоянной основе, грубо нарушил антикоррупционные запреты, совмещая государственную службу с совместным управлением подконтрольными коммерческими фирмами и получением дохода от их бизнеса. Так как региональный парламент изначально отказался лишать депутата мандата, прокуратура успешно оспорила это решение в суде. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает информационное агентство ТАСС .

Нарушение антикоррупционного законодательства и бизнес депутата

При проведении проверки прокуратура Пермского края выявила систематические нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны Александра Бойченко. Находясь на депутатской должности на постоянной основе, парламентарий не имел права вести предпринимательскую деятельность и участвовать в органах управления коммерческих структур.

Несмотря на установленный законом жесткий запрет, депутат продолжал осуществлять прямое руководство подконтрольными фирмами и извлекать коммерческую прибыль от их работы.

Конфликт с Заксобранием и судебное разбирательство

Изначально прокуратура направила собранные материалы нарушений в Законодательное собрание Прикамья с требованием лишить Бойченко полномочий. Однако региональный парламент отклонил представление прокурора, отказавшись применять к коллеге санкции.

После отказа законодателей надзорное ведомство обратилось с административным исковым заявлением в Ленинский районный суд Перми, потребовав признать решение Заксобрания незаконным и принудительно прекратить полномочия депутата в связи с утратой доверия.

Вступление судебного акта в законную силу

В июле 2026 года Ленинский районный суд Перми полностью удовлетворил исковые требования прокурора края, признав действия депутата недопустимыми и аннулировав его мандат.