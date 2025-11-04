Весь мир шлет видеоприветы русскому малышу, с которым не поздоровалась суровая соседка

Добрый малыш поздоровался со своей соседкой, но она лишь молча прошла мимо. Мальчик был так огорчен, что его маме пришлось его утешать. После этого она разместила в соцсетях грустное видео , которое неожиданно набрало миллионы просмотров неравнодушных пользователей.

Тысячи людей со всех уголков России и из других стран прислали малышу видеопослания, чтобы поднять ему настроение. Тут и жители Казахстана, Грузии, Белоруссии и даже стран Африки и Америки. Ну и конечно же многие россияне.

Многие телеканалы, различные бренды одежды и не только, и даже Федерация хоккея России также влились в этот набирающий обороты тренд доброты.

Люди показали, что добро имеет силу. Приветы продолжают поступать и поступать маме мальчика со всех уголков мира.