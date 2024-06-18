Ветеран СВО после реабилитации в «Ясенках» решил стать инструктором по ЛФК

Ветеран СВО Павел Петухов после прохождения реабилитации в подмосковном центре «Ясенки» в конце прошлого года решил стать инструктором по лечебной физкультуре.

Сейчас он оканчивает курсы на базе одного из столичных медицинских институтов и приехал в «Ясенки» для прохождения преддипломной практики.

«У Павла очень хорошая подготовка, сам может составить индивидуальный план тренировки, дать нужные задания для эффективной реабилитации. Занимается кистевой терапией, разработкой ротаторной манжеты плеча, голеностопа, коленного сустава», — рассказала инструктор ЛФК центра Вера Тиханова.

Петухов окончил медколледж и служил в воинской части медбратом. Не раз ездил в командировку в зону СВО. Во время одной из эвакуаций раненых он попал под обстрел и получил тяжелое ранение.

После этого он около года проходил лечение в госпитале имени Вишневского. Там же познакомился со своей будущей женой.