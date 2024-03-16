Ветеран Татьяна Калашникова из Можайска проголосовала на дому

Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Калашникова из Можайска приняла участие в голосовании в рамках президентских выборов. Жительница сделала это на дому.

Когда началась война, Калашниковой было пятнадцать лет. В шестнадцать она устроилась разнорабочей на станцию Можайска. Прошла обучение на машиниста паровоза.

На станции она учитывала воинские эшелоны, встречала поезда с ранеными и помогала восстанавливать ж/д пути.

Сейчас ей 99 лет и добираться до избирательного участка сложно. Поэтому жительница проголосовала на дому. Она подчеркнула, что все жители страны должны исполнить свой гражданский долг.