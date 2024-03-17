Ветеран ВОВ Николай Савостенок проголосовал на выборах президента
Фото: [t.me/Elections_MO]
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Степанович Савостенок проголосовал на выборах президента Российской Федерации.
Николай Степанович сделал свой выбор на избирательном участке № 1675 в Мытищах. Ветеран отметил, что всегда ходит голосовать и призвал жителей страны сделать тоже самое.
«Хочется отметить, что все организовано на высоком уровне. В этот раз нет лишней суеты, кандидаты относятся друг к другу с уважением», — сказал пенсионер.
Николай Савостенок в 1941–1943 годах воевал на Брянщине в составе отряда имени Чапаева, а затем — в объединенных партизанских отрядах.
Николай Степанович Савостенок является почетным жителем городского округа Мытищи.
Напомним, в России проходят выборы президента. Сегодня заключительный день голосования. В Московской области с 8 часов утра открыты почти четыре тысячи избирательных участков.