Ветеран ВОВ Николай Савостенок проголосовал на выборах президента

Николай Степанович сделал свой выбор на избирательном участке № 1675 в Мытищах. Ветеран отметил, что всегда ходит голосовать и призвал жителей страны сделать тоже самое.

«Хочется отметить, что все организовано на высоком уровне. В этот раз нет лишней суеты, кандидаты относятся друг к другу с уважением», — сказал пенсионер.

Николай Савостенок в 1941–1943 годах воевал на Брянщине в составе отряда имени Чапаева, а затем — в объединенных партизанских отрядах.

Николай Степанович Савостенок является почетным жителем городского округа Мытищи.

Напомним, в России проходят выборы президента. Сегодня заключительный день голосования. В Московской области с 8 часов утра открыты почти четыре тысячи избирательных участков.