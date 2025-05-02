Ветеранам труда из Химок вручили памятные подарки на Первомай

Он поздравил ветеранов труда Надежду Рудакову и Людмилу Артемову и вручил им памятные подарки и цветы.

В Химках в честь Первомая, праздника весны и труда, руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Александр Васильев навестил ветеранов, передает новостной портал REGIONS.

«День труда — это время вспомнить о достижениях и успехах, которые стали возможны благодаря труду каждого человека. Это также повод выразить глубокую признательность ветеранам, чьими усилиями была заложена прочная основа для будущего», — заявил Васильев.

Под руководством ветерана Рудаковой в Химках организовали специальное сообщество по оказанию помощи участникам специальной военной операции. В данном клубе пенсионеры занимаются изготовлением и пошивом подшлемников, плетением сетей, сбором и покупкой медикаментов, средств личной гигиены для бойцов спецоперации.

Ветерана труда Артемова пишет стихи. Она состоит в Союзе писателей РФ и является заслуженным писателем Московской области. Людмила Артемова на встрече подарила Александру Васильеву свою книгу «Благословляю свет».

Ранее сообщалось о том, что в Химках прошло мероприятие к 80-летию книги «Сын полка». Оно проводилось на базе дошкольного отделения гимназии №23.