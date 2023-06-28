Ветераны труда или военной службы Подмосковья могут оформить компенсацию за домашний телефон

Новую электронную услугу для отдельных категорий жителей Подмосковья запустили на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что данная выплата положена ветеранам труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветеранам труда предпенсионного возраста — 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), а также выплата положена гражданам, награжденным медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности.

При этом заявитель должен иметь регистрацию по месту жительства в Московской области и договор на предоставление абонентского номера телефона, а также быть собственником помещения, в котором установлен телефон. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в ее предоставлении поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

Выплата назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения. Ее размер составляет 220 рублей вне зависимости от абонентской платы.