Ветеринары в Подмосковье спасли собаку, которая проглотила мяч

Специалисты территориального ветеринарного управления №5 спасли собаку, которая проглотила мяч. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За помощью специалистов обратились владельцы пса Барона. У питомца началась рвота, а также пропал аппетит. Ветеринары провели обследование и на рентгене обнаружили в желудке животного инородное тело.

Диаметр проглоченного мяча составлял 28 миллиметров. Врачи приняли решение об эндоскопическом извлечении предмета. Процедура прошла успешно, и псу не потребовались серьезные хирургические операции.

Ветеринары Подмосковья каждый год извлекают из домашних питомцев более двухсот инородных тел. Владельцев животных призвали быть внимательными и в случае изменения самочувствия у питомца незамедлительно обращаться в клинику.

В Подмосковье записаться в государственную ветклинику можно через областной сайт госуслуг. Также в регионе действует Единый контакт-центр по ветеринарии. Его номер: 8 (495) 668-01-25.