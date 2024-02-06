Ветеринары в Подмосковье спасли собаку, которая проглотила мяч
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты территориального ветеринарного управления №5 спасли собаку, которая проглотила мяч. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За помощью специалистов обратились владельцы пса Барона. У питомца началась рвота, а также пропал аппетит. Ветеринары провели обследование и на рентгене обнаружили в желудке животного инородное тело.
Диаметр проглоченного мяча составлял 28 миллиметров. Врачи приняли решение об эндоскопическом извлечении предмета. Процедура прошла успешно, и псу не потребовались серьезные хирургические операции.
Ветеринары Подмосковья каждый год извлекают из домашних питомцев более двухсот инородных тел. Владельцев животных призвали быть внимательными и в случае изменения самочувствия у питомца незамедлительно обращаться в клинику.
В Подмосковье записаться в государственную ветклинику можно через областной сайт госуслуг. Также в регионе действует Единый контакт-центр по ветеринарии. Его номер: 8 (495) 668-01-25.